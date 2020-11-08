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الجزائر تؤكد لفرنسا رفضها "كل أشكال العنف والتطرف"

أخبار العالم العربي

الجزائر تؤكد لفرنسا رفضها
AFP RYAD KRAMDI
جامع الجزائر
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شدد وزير الشؤون الدينية الجزائري يوسف بلمهدي خلال لقائه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في الجزائر اليوم، على أن بلاده تنبذ كل أشكال العنف والتطرف.

وأكد بلمهدي أن الإسلام "دين المحبة والسلام والتعايش"، مضيفا أن وزارته تؤكد على ضرورة التحلي بهذه القيم لأئمتها المنتدبين في فرنسا.

الجزائر تؤكد لفرنسا رفضها
RT
بيان وزارة الشؤون الدينية الجزائرية

ويقوم دارمانان بجولة في دول المغرب العربي تشمل تونس والجزائر والمغرب، لبحث ترحيل 231 أجنبيا غالبيتهم من المنطقة، مقيمين بشكل غير شرعي في فرنسا.

المصدر: RT

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