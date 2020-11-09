عمرو موسى يعلق على علاقة مصر مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن هناك موضوعات كثيرة تحتاج إلى شرح للإدارة الأمريكية الجديدة، مثل سد النهضة، والأزمة الليبية، وسوريا، والقرن الإفريقي.

إقرأ المزيد



وقال موسى في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المصرية: "الولايات المتحدة، ما زالت مقاربتنا لها قائمة، ونحتاج إلى مساعدتها، ومصر لجأت للاتحاد الإفريقي في أزمة سد النهضة".

وأشار إلى أن "ملف سد النهضة متوسط المدى، وهناك ملفات كثيرة تحتاج مصر لطرحها على الإدارة الأمريكية الجديدة".

ولفت موسى إلى أن نتائج الانتخابات الجديدة فى أمريكا، وضعت على عاتق مصر "مسؤولية كبيرة، لإعادة التفاهم وطرح السياسية المصرية، والمصلحة المصرية، والمصلحة الإقليمية".

المصدر: الإعلام المصري