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مصر.. إعلان مرتقب عن أكبر كشف أثري

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مصر.. إعلان مرتقب عن أكبر كشف أثري
RT
كشف أثري جديد في منظقة سقارة بمصر
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ستعلن وزارة السياحة والآثار المصرية خلال الأيام القليلة القادمة عن أكبر كشف أثري في البلاد، وذلك  في مؤتمر صحفي سيعقد بمنطقة آثار سقارة.

وأسفرت أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة عن الكشف عن آبار جديدة مدفون فيها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، ويفوق عددها التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أكتوبر الماضي.

كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

مصر.. إعلان مرتقب عن أكبر كشف أثري
RT
كشف أثري جديد في منظقة سقارة بمصر
مصر.. إعلان مرتقب عن أكبر كشف أثري
RT
كشف أثري جديد في منظقة سقارة بمصر

جدير بالذكر أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة بمنطقة سقارة، كان آخرها 59 تابوتا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ26.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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