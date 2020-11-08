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تبون يوجه رسالة شكر لشعبه

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تبون يوجه رسالة شكر لشعبه
Reuters AWI/ANT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن شكره لأبناء شعبه "عرفانا لاهتمامهم بوضعه الصحي والتفافهم حوله" بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن تبون "يقدّر عاليا دعوات الشعب له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة النابعة من أصالة ونبل المواطنين".

وأضاف البيان أن "السيد الرئيس الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، يطمئن بأن وضعه الصحي في تحسن، متضرعا للمولى عز وجل أن يعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويرحم المتوفين ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان."

كما أعرب عن امتنانه "على برقيات الشفاء والاطمئنان الواردة من ملوك ورؤساء الدول والحكومات، وكذا الهيئات والمنظمات الدولية، شاكرا لهم اهتمامهم وصدق مشاعرهم، سائلا المولى عز وجل أن ينعم عليهم بدوام الصحة وتمام العافية."

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في 3 نوفمبر إصابة تبون بفيروس كورونا.

المصدر: RT

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