الرئاسة الجزائرية تكشف آخر تطورات تبون الصحية

أفادت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد بأن الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون "في تحسن" إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله لأحد المستشفيات الألمانية للعلاج.

وجاء في بيان الرئاسة على "فيسبوك" أنه "التزاما باطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصحية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتواجد في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الطاقم الطبي أن السيد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأن وضعه الصحي في تحسن إيجابي".

بيان التزاما بإطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصّحية لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، المتواجد في أحد... Publiée par ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ sur Dimanche 8 novembre 2020

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في 3 نوفمبر رسميا إصابة تبون بفيروس كورونا.

المصدر: RT