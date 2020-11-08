 
مباشر

الأردن.. قفزة قياسية جديدة في إصابات ووفيات كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. قفزة قياسية جديدة في إصابات ووفيات كورونا
AFP Khalil MAZRAAW
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3wj

سجل الأردن اليوم الأحد 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 109,321 حالة، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1233 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 230، وإجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 1959، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 23056 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,040,687.

المصدر: الصحة الأردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا