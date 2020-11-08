الأردن.. قفزة قياسية جديدة في إصابات ووفيات كورونا

سجل الأردن اليوم الأحد 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 109,321 حالة، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1233 حالة.

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة#عاجلpic.twitter.com/1dpx8WW972 — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) November 8, 2020

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 230، وإجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 1959، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 23056 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,040,687.

المصدر: الصحة الأردنية