وصول قافلة مساعدات طبية إماراتية إلى سوريا

مساعدات طبية إماراتية في دمشق ـ وكالة (وام)

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق قافلة مساعدات طبية إماراتية لدعم سوريا في جهود الحد من تفشي كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المساعدات تشمل 22 طنا من الأدوية والمواد الطبية، سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية.

وقالت الوكالة إن آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في سوريا سيستفيدون من المساعدات.

ونقلت الوكالة عن الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد عتيق الفلاحي أن "المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، ومساعدة الكوادر الطبية على أداء دورها، ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس في سوريا".

وأضاف أن المساعدات تأتي "ضمن الاستجابة العالمية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19 وتعتبر هذه الشحنة الرابعة من المساعدات الطبية لسوريا، حيث وصلت سابقا ثلاث شحنات جوا إلى العاصمة دمشق".

مساعدات طبية إماراتية في دمشق ـ وكالة (وام)

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية (وام)