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الإعلام السوري: الجيش التركي يخلي "النقطة 3"

أخبار العالم العربي

الإعلام السوري: الجيش التركي يخلي
RT أرشيف
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ذكرت وسائل إعلام سورية، أن الجيش التركي بدأ تفكيك "نقطة مراقبة" جديدة له في ريف حلب تمهيدا للانسحاب منها.

وقالت وسائل وصفحات إخبارية إن الجيش التركي قرر إخلاء نقطة "قبتان الجبل" الواقعة في ريف حلب الغربي المعروفة بالنقطة 3.

وكانت القوات التركية أخلت في الأيام الماضية عددا من النقاط في ريف حماة الشمالي، كانت أكبرها نقطة مورك في الـ 20 من الشهر الماضي، وكانت تعد أكبر "نقطة مراقبة" للجيش التركي في سوريا.

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القوات التركية تخلي نقطة مورك بريف حماة الشمالي بعد تفكيكها بالكامل (صور + فيديو)
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كذلك أخلت نقطتي شير مغار في شمال غرب حماة، ومنطقة معرحطاط جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

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مصادر سورية: تركيا تسحب قواتها من نقطة مراقبة غربي حماة
مصادر سورية: تركيا تسحب قواتها من نقطة مراقبة غربي حماة

وكانت تركيا أنشأت عددا من "نقاط المراقبة" داخل سوريا، ضمن مناطق ما يعرف بخفض التصعيد.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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