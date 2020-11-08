وزير النقل المصري يعلن خطة لمد خطوط السكك المصرية الى بنغازي

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن بلاده تخطط لإنشاء العديد من خطوط السكك الحديد، ومنها إنشاء خط قطار يربط مدينة مرسى مطروح المصرية بمدينة بنغازي في ليبيا.

وقال الوزير المصري خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم خاص بالإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA والذي سيقام خلال الفترة من 22- 25 نوفمبر 2020 إن من بين هذه المشروعات، إنشاء خط سكة حديد "مرسى مطروح – ميناء جرجوب"، وخط "مرسى مطروح – سيوة" وخط "مطروح – السلوم بنغازي بليبيا"، وكذلك إنشاء خط سكة حديد "أسوان – توشكي – وادي حلفا بالسودان".

المصدر: RT