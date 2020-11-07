وسط توتر في إثيوبيا.. السودان يغلق جزءا من حدوده
أفادت وكالة السودان للأنباء اليوم السبت، بأن السودان أغلق جزءا من حدوده مع إثيوبيا في أعقاب تصاعد العنف في المنطقة.
وقالت الوكالة إن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيغراي اعتبارا من مساء الخميس وحتى إشعار آخر، وأضافت: "على المواطنين بالشريط الحدودي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة إثيوبيا".
وتابعت: "المناطق المتاخمة مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطا مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية وأي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضررا بليغا بالمزارعين والإنتاج".
حكومة ولاية القضارف تقرر إغلاق حدودها مع اثيوبيا https://t.co/vmSIEWLJAp#سونا#السودانpic.twitter.com/H9Wt4JYjou— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 7, 2020
وذكرت مصادر دبلوماسية أن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا الأربعاء بعدما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن عمليات عسكرية ردا على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية.
وقصفت الطائرات الإثيوبية تيغراي أمس الجمعة وتعهد أبي بمواصلة الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد.
المصدر: وكالات