تونس: سنقبل المرحّلين من فرنسا شرط استنفاد مراحل التقاضي

أكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن بلاده مستعدة لقبول كل المهاجرين المرحلين من فرنسا شرط "صون كرامتهم وأن يكون لهم الحق في كل الطعون القضائية في فرنسا".

وقال شرف الدين: "نحن مستعدون دائما لقبول كل تونسي، ولكن بشروط صون كرامة التونسي وتمكين المرحل من ممارسة كل حقوقه واستنفاد كل مراحل الطعن قبل ترحيله".

ويجري وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان جولة تشمل تونس والجزائر، لمناقشة مسائل أمنية بينها ترحيل عشرات المهاجرين المتشددين، عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا.

المصدر: "رويترز"