فرنسا.. تدهور صحة منفذ اعتداء نيس

تدهور الوضع الصحي للمهاجم الذي نفذ الاعتداء بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس بجنوب شرق فرنسا وأسفر عن ثلاثة قتلى، ما سيؤخر الاستماع إلى شهادته، وفق ما ذكرت مصادر مقربة من التحقيق.

وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "فرانس برس"، إن حالة إبراهيم العيساوي البالغ 21 عاما والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لا تزال حرجة الأربعاء بعد تدهور وضعه الصحي.

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وإثر إصابته برصاص الشرطة الخميس أثناء تهديده لعناصرها بعد الاعتداء، نقل المهاجم إلى المستشفى في نيس ولم يتمكن المحققون من الاستماع إلى شهادته.

وأفاد مصدر قضائي أن خمسة أشخاص لا يزالون في الحجز الاحتياطي بينهم تونسي يبلغ 29 عاما أُوقف صباح الثلاثاء في سارسيل في ضاحية باريس، ويشتبه بأنه تحدث مع المهاجم مرات عدة أثناء رحلته إلى أوروبا.

ويتم أيضا استجواب ثلاثة رجال من العائلة نفسها تتراوح أعمارهم بين 23 و45 عاما، كانوا استقبلوا المشتبه به الأول، وقد تم توقيفهم الثلاثاء، بالإضافة إلى مواطن تونسي يبلغ 29 عاما ويدعى أحمد، أوقف في غراس على مقربة من نيس يوم السبت.

ويشتبه بأن أحمد سافر مع العيساوي على متن قارب رسا أواخر سبتمبر في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في البحر المتوسط، وانتقل معه إلى فرنسا.

المصدر: رويترز