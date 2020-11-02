صحيفة: منفذ هجوم نيس مصاب بفيروس كورونا

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن منفذ الهجوم في مدينة نيس الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، إبراهيم العويساوي، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى مصادر خاصة، أن أطباء أجروا فحصا خاصا بفيروس كورونا على العويساوي أعطى نتائج إيجابية.

وأوضح التقرير أنه من الممكن أن منفذ هجوم نيس نقل الفيروس إلى موظفي خدمات الإسعاف الذين قدموا له مساعدة طبية بعد إصابته على يد عناصر الشرطة بطلقات نارية.

ونقلت الصحيفة أن الموظفين المخالطين مع العويساوي تم إرسال بلاغات مناسبة إليهم مع طلب الخضوع لحجر صحي ذاتي.

وشن رجل مسلح بسكين، يوم 29 أكتوبر، هجوما أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص منهم مسنة قطع رأسها.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق، وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية هو مهاجر تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، واسمه إبراهيم العويساوي، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

المصدر: "لو فيغارو" + وكالات