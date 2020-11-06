العاهل السعودي يوجه بإرسال مساعدات إغاثية إلى تركيا

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة لمتضرري الزلزال في تركيا.

وأشارت مصادر سعودية إلى أن "مبادرة العاهل السعودي تأتي لمساعدة الأشقاء في تركيا، جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجة مؤخرا، مخلفا أضرارا مادية بالغة بولاية إزمير".

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا للتخفيف من آثار زلزال أزمير. https://t.co/hx5GUkRGZ0#واسpic.twitter.com/oURvX2O3FH — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 6, 2020

وأضافت المصادر أن "هذا يأتي أيضا، انطلاقا من حرص الملك سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب بخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر بحر إيجة يوم الجمعة الماضي، وطال مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير، التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.

المصدر: "وكالات"