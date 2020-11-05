تركيا تكشف عواقب زلزال إزمير

قال وزير التنمية الحضرية والبيئة التركي مراد كوروم، إن أكثر من 230 مبنى متعدد الطوابق في إزمير تدمر بالكامل أو تضرر بشدة، جراء الزلزال القوي الذي ضرب إزمير الجمعة الماضي.

وأضاف الوزير، في حديث للصحفيين اليوم: "بعد الزلزال تم فحص أكثر من 34 ألف مبنى. وتبين أن 231 بناية تعرضت للدمار بالكامل أو أصيبت بأضرار جسيمة، وهناك 251 مبنى بأضرار متوسطة، و 1834 مبنى بأضرار طفيفة".

وأشار الوزير، إلى أن أكثر من 8.5 ألف شخص من سكان إزمير الذين تشردوا بعد الزلزال، لا يزالون يقيمون في خيام. ونوه بأنه، سيتم بناء معسكر حاويات لهم في غضون 18 يوما، وسيتم بناء مساكن جديدة في غضون عام.

ووفقا له، لا يزال 36 من الذين أصيبوا خلال الزلزال، يتلقون العلاج في المستشفيات، وخمسة منهم في حالة خطيرة.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع في بحر إيجه، يوم الجمعة الماضي، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.

وأوضحت "آفاد" أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

المصدر: نوفوستي