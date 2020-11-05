مصر.. العثور على هيكل قنبلة بجوار مبنى مجلس الدولة
AFP
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أفاد موقع "المصري اليوم" أن عامل نظافة عثر صباح اليوم على جسم غريب بمحيط مجلس الدولة في منطقة الدقي، وكان مثبتا أسفل سلة للقمامة.
أثناء تنظيف السلة، اشتبه عامل القمامة بجسم غريب، وبالاقتراب ارتاب منه، مما دعاه لإلقائه على الأرض، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ.
وعلى الفور، حضرت قوات المفرقعات لبحث الجسم الغريب، وتبين أنه هيكل قنبلة خال من المتفجرات. وحضر مدير أمين الجيزة، اللواء طارق مرزوق، لتفقد الحالة الأمنية بمحيط مجلس الدولة، واستقرت الأوضاع وعادت الحالة المرورية للأفراد والسيارات طبيعية.
المصدر: المصري اليوم