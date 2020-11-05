مصر.. العثور على هيكل قنبلة بجوار مبنى مجلس الدولة

أفاد موقع "المصري اليوم" أن عامل نظافة عثر صباح اليوم على جسم غريب بمحيط مجلس الدولة في منطقة الدقي، وكان مثبتا أسفل سلة للقمامة.

أثناء تنظيف السلة، اشتبه عامل القمامة بجسم غريب، وبالاقتراب ارتاب منه، مما دعاه لإلقائه على الأرض، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ.

وعلى الفور، حضرت قوات المفرقعات لبحث الجسم الغريب، وتبين أنه هيكل قنبلة خال من المتفجرات. وحضر مدير أمين الجيزة، اللواء طارق مرزوق، لتفقد الحالة الأمنية بمحيط مجلس الدولة، واستقرت الأوضاع وعادت الحالة المرورية للأفراد والسيارات طبيعية.

المصدر: المصري اليوم