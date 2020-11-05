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الحكومة العراقية تدين هجوم حزب العمال الكردستاني على "البيشمركة"

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الحكومة العراقية تدين هجوم حزب العمال الكردستاني على
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دانت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، "الاعتداء" الذي قام به مسلحون ينتمون لحزب العمال الكردستاني يوم أمس، واستهدف قوات "البيشمركة" في محافظة دهوك.

وذكر بيان حكومي: "نؤكد رفضنا الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداء على سيادة البلاد، وسنتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقا لامن وسيادة البلاد".

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ويوم أمس أفادت وسائل إعلام كردية، بوفاة عنصر بقوات "البيشمركة" الكردية بشمال العراق متأثرا بجراحه خلال هجوم شنه حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

 

المصدر: RT

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