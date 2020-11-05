الحكومة العراقية تدين هجوم حزب العمال الكردستاني على "البيشمركة"

دانت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، "الاعتداء" الذي قام به مسلحون ينتمون لحزب العمال الكردستاني يوم أمس، واستهدف قوات "البيشمركة" في محافظة دهوك.

وذكر بيان حكومي: "نؤكد رفضنا الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداء على سيادة البلاد، وسنتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقا لامن وسيادة البلاد".

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ويوم أمس أفادت وسائل إعلام كردية، بوفاة عنصر بقوات "البيشمركة" الكردية بشمال العراق متأثرا بجراحه خلال هجوم شنه حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

المصدر: RT