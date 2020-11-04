العراق.. وفاة عنصر في "البيشمركة" بعد إصابته في هجوم لحزب العمال الكردستاني

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم الأربعاء، بوفاة عنصر بقوات "البيشمركة" الكردية متأثراً بجراحه خلال هجوم شنه حزب العمال الكردستاني صباح اليوم في محافظة دهوك باقليم كردستان العراق.

وقالت شبكة "روداو" الكردية العراقية، إن "البيشمركة الجريح الذي فارق حياته، اسمه هيرش خوشناو".

وشنت مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني (التركي)، اليوم الأربعاء، هجوماً على قوات "البيشمركة" الكردية التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.

وقبل يومين وجه رئيس إقليم كردستان العراق السابق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رسالة إلى "الرأي العام" وحذر من "استغلال تحريم الاقتتال الكردي الكردي"، في إشارة إلى تمادي حزب العمال الكردستاني (التركي) في السيطرة على مناطق كردية عراقية.

المصدر: rudaw +RT

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