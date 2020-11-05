أمير قطر يقلب رداءه

حظي أداء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صلاة الاستسقاء مع جموع من أبناء بلاده باهتمام واسع في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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واحتفى عدد من النشطاء، بينهم مسؤولون وشخصيات عامة، بمشاركة أمير البلاد مواطنيه أداء صلاة الاستسقاء، ونشروا صورا ومشاهد لها، لافتين إلى أنها إحياء للسنة النبوية.

الشيخ #تميم_بن_حمد أمير دولة #قطر يؤدي مع جموع المصلين، #صلاة_الاستسقاء إحياءا لسنة رسولنا الكريم محمد بن عبدالله الهاشمي ﷺ وعلى آله طلبا لنزول الغيث من الله الرحمن الكريم..

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.. آمين

pic.twitter.com/NPaSprXsRr — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) November 5, 2020

وفي هذا السياق، ركز بعض النشطاء على اقتداء أمير قطر بالرسول الكريم "بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".

حضرة صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أدى صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة، وقد اقتدى بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء #صلاة_الاستسقاء@TamimBinHamadpic.twitter.com/poVN1W35np — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 5, 2020

سمو الأمير وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء #صلاة_الاستسقاء#قطر#تميم_بن_حمدpic.twitter.com/D7Rv7fYCt8 — نـــــايـــــف الـعــنـــــزي (@naif313) November 5, 2020

المصدر: تويتر