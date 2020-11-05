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أمير قطر يقلب رداءه

أخبار العالم العربي

أمير قطر يقلب رداءه
Reuters
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حظي أداء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صلاة الاستسقاء مع جموع من أبناء بلاده باهتمام واسع في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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واحتفى عدد من النشطاء، بينهم مسؤولون وشخصيات عامة، بمشاركة أمير البلاد مواطنيه أداء صلاة الاستسقاء، ونشروا صورا ومشاهد لها، لافتين إلى أنها إحياء للسنة النبوية.

وفي هذا السياق، ركز بعض النشطاء على اقتداء أمير قطر بالرسول الكريم "بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".

المصدر: تويتر

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