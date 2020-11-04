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سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة

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سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة
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انفجرت سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي في سوريا ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين حسب ما ذكر عدد من وسائل الإعلام في المنطقة.

وذكرت مواقع وصفحات إخبارية سورية أن الانفجار استهدف حاجزا لما تعرف بـ"الفرقة 20" الموالية لتركيا، وذلك في محيط قرية الزيدي بريف تل أبيض وعلى طريق (حلب الحسكة) المعروف باسم M4 .

ولم ترد معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير شأن معظم الانفجارات التي تشهدها المنطقة وكان آخرها ما شهدته أمس قرية "علي باجلية" التابعة لمدينة تل أبيض التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

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وأدى انفجار دراجة نارية في القرية إلى مقتل رجل مسن، وعدد من الجرحى بينهم طفل.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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