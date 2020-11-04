فيديو جديد لنجل القاضي المصري وهو يرجم المارة بالبيض.. وهكذا علق والده!

لا تزال قصة نجل القاضي المصري، الذي تهجم على شرطي مرور وأهانه وحاول دهسه بالسيارة، محط اهتمام الرأي العام المصري، خاصة مع ظهور فيديوهات جديدة للطفل وهو يقوم بتجاوزات غير مقبولة.

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وأظهر فيديو جديد نجل القاضي وهو يستقل سيارته مع أصدقائه، فيما يقوم بإخراج يده من النافذة ويلقي بيضة على وجه أحد المارة ويستهزئ به، ما أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

من جهته، تقدم والد الطفل، المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، باعتذار رسمي إلى جموع الشعب المصري، ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية، عما بدر من نجله.

وقال إنه: "يتقدم بإعتذار عما بدر من نجله سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة، أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجله من عبارات بذيئة يرفضها تماما".

وأكد على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية، مشددا على خضوعه شخصيا للقانون الذي يحترمه ويجله ويتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثين عاما.

المصدر: وكالات