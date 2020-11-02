يقود السيارة بسرعة جنونية.. فيديو جديد للطفل المصري يهين رجل مرور مرة أخرى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يوم الاثنين، فيديو للطفل الذي صدم أمين شرطة بالبساتين، في واقعة أخرى وهو يهين شرطي مرور.

كما ظهر الطفل ذاته في مقطع فيديو آخر وهو يقود السيارة بسرعة جنونية بلغت 250 كم في الساعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على طفل "بطل" واقعة اصطدام بشرطي بالمعادي أثناء سؤاله عن رخصة القيادة، والتي أصدر بشأنها النائب العام بيانا، أمر فيه بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور.

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وفي الأيام السابقة، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولا واسعا لمقطع مصور لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

وكشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة، عن تمكن أجهزة الأمن من تحديد الطفل الذي ظهر في فيديو الإساءة لشرطي المرور الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقالت المصادر إن الطفل الذي ظهر بالفيديو نجل قاض ويقيم بمنطقة المعادي، وأن السيارة مرسيدس سوداء اللون.

وأوضحت المصادر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها نجل القاضي السيارة "بل هو معتاد على ذلك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية