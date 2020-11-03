السعودية تعلق على هجوم فيينا

استنكرت السعودية، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة النمساوية فيينا، واصفة إياه بالجريمة الشنيعة التي تتنافى مع كل الأديان.

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وقال الجبير، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء عبر "تويتر": "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".

وأعلنت السلطات النمساوية، مساء الاثنين، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية في البداية إن الهجوم شنته مجموعة أشخاص، لكنها ذكرت لاحقا أنه من المرجح أن العملية نفذت على يد مسلح واحد تم القضاء عليه على يد الشرطة بعد قتله 4 أشخاص وإصابته 22 آخرين.

المصدر: RT