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البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

أخبار العالم العربي

البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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وافقت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد، على الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا "لأفراد الصفوف الأمامية" اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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وسمحت الإمارات في سبتمبر الماضي بإجراء مماثل، يتيح الاستخدام الطارئ للقاح ذاته، لأفراد الصفوف الأمامية المعرضين لمخاطر عالية من العدوى بفيروس كورونا، (مثل الأطباء والممرضين).

واللقاح المرشح، الذي يقترب من نهاية مرحلته التجريبية الثالثة في مصر والبحرين والأردن، هو جزء من شراكة بين شركة سينوفارم تشاينا ناشيونال بيوتيك جروب، وجروب 42 وهي شركة لتقنية الذكاء الاصطناعي مقرها أبوظبي.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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