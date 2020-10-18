البحرين تسجل 7 وفيات بكورونا في يوم واحد

أعلنت البحرين مساء الأحد، تسجيل 7 وفيات و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية على موقع "تويتر" أنها سجلت اليوم 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 112 حالة بين العمالة الوافدة، و213 لمخالطين و6 حالات وافدة.

وزارة الصحة تعلن أن الفحوصات التي بلغ عددها 9940 في يوم 18 أكتوبر 2020، أظهرت تسجيل 331 حالة قائمة جديدة منها 112 حالة لعمالة وافدة، و 213 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 6 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 479 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 74320 pic.twitter.com/ItmSqxMGEV — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) October 18, 2020

وأشارت الوزارة إلى تعافي 479 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 74320 شخصا.

وبينت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 77 حالة، في حين أن 3243 حالة وضعها مستقر.

المصدر: RT