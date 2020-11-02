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وزيرة الصحة المصرية: عانيت من ارتفاع درجة الحرارة بعد تلقي جرعة لقاح كورونا (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة المصرية: عانيت من ارتفاع درجة الحرارة بعد تلقي جرعة لقاح كورونا (فيديو)
RT
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
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قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إنها قررت المشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا بدافع التضامن وبعث رسالة طمأنة للمواطنين.

وأضافت وزيرة الصحة المصرية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، أنها عانت من أعراض ارتفاع درجة الحرارة لمدة 3 أيام بعد تلقي الجرعة الأولى، مؤكدة أن الأعراض متوقعة وليست غريبة.

وأشارت إلى أنها عانت من أعراض اللقاح خلال اليوم الأول لتلقي الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد- 19"، مؤكدة أنها سافرت إلى إيطاليا خلال اليوم التالي.

وقالت الوزيرة أن جميع الذين أجريت عليهم تجارب اللقاح حول العالم لم يعانوا أي نوع من الأعراض غير المتوقعة.

وأفادت زايد بأن اللقاحات دخلت في مرحلة التصنيع للتطعيم في الطوارئ ببعض الدول.

وأشارت إلى أن مصر تعمل مع الصين على توفير لقاح كورونا وتصنيعه، مضيفة أنها من المقرر أن تجتمع مع السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانغ، يوم الثلاثاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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