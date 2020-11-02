الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابل

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابل في العاصمة الأفغانية اليوم وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين و جرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن "دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة "عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكشفت مصادر طبية أفغانية لوكالة "نوفوستي" الروسية، عن مقتل 20 شخصا وإصابة 15 آخرون بجروح جراء هجوم مسلح استهدف جامعة كابل، اليوم الاثنين.

وأوردت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية أن الانفجار وإطلاق النيران وقعا بالتزامن مع قيام ممثلين عن أفغانستان وإيران بتدشين معرض كتب في مبنى الجامعة.

المصدر: وكالات