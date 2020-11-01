نسبة المشاركة بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية لم تتجاوز 29%

أعلنت مفوضية الانتخابات في مصر أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية لم تتجاوز 29%، فيما حصدت "القائمة الوطنية من أجل مصر" 142 مقعدا.

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خوض كل من عماد الدين عبد التواب أبو سريع الدرجلي، وحازم رياض جودة علي، وعماد الدين أحمد أمام أحمد، والحفني عبد المعز الشيخ محمد الحفني، جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بدائرة البدرشين بجنوب محافظة الجيزة، وذلك بعد إعلان فوز نادر عبده صديق محمد، بالمقعد الثالث بالدائرة.

واستعرض المستشار الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن "الانتخابات شهدت تنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية".

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت فى ظل ظروف أزمة كورونا، و"استطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلي بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة".

وأكد أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06%، حيث أن عدد الحاضرين بلغ حوالي 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخب في 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.

المصدر: RT+ اليوم السابع