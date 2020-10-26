مصر.. نائبة سابقة تتورط في فضيحة رشاوى

شهدت الانتخابات النيابية المصرية، في محافظة الإسكندرية، فضيحة رشاوى، تورطت بها النائبة السابقة، والمرشحة لعضوية مجلس النواب عن دائرة المنتزه في المحافظة، مي محمود.

وظهرت محمود، عبر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تنزل من سيارتها، أثناء توزيع كراتين على المواطنين في الشارع، من أجل دعمها في الانتخابات البرلمانية الحالية.

وألقت السلطات المصرية، القبض على 5 أفراد من حملتها الانتخابية، بحوزتهم توكيلات منها، ومبالغ مالية كبيرة، لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحها.

واعترف أحد أفراد حملتها، بتوزيع أموال على المواطنين من أجل التصويت لصالح مرشحتهم على مقعد مجلس النواب.

وقال في اعترافاته: "أنا رامي محمد السيد، عضو في حملة الأستاذة مي محمود عن دائرة المنتزه، كان معانا مبلغ مالي 70 ألف جنيه تبع الأستاذة مي محمود، كنا بنوزعهم على المواطنين في الشارع أنا و5 أفراد معايا من الحملة وكان معانا عربية سوزوكي مقابل إن كل فرد يدي صوته للأستاذة مي محمود".

يشار إلى أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، كانت قد أعلنت نتائج التصويت، وحصلت محمود على 23222 صوتا، لم تستطع عبرها النجاح في الحصول على المقعد النيابي.

المصدر: "اليوم السابع"