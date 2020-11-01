رئيس أركان الجيش السوداني: توصلنا لنتائج مذهلة خلال زيارة الوفد المصري

أكد رئيسا أركان الجيش في مصر والسودان، اليوم الأحد، على ضرورة التعاون من أجل تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الحالية لوفد عسكري مصري رفيع المستوى للخرطوم.

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وقال رئيس أركان الجيش المصري، محمد فريد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، محمد عثمان الحسين: "خلال الفترة المقبلة ستشهد العلاقات العسكرية بين البلدين طفرة نوعية" في العديد من المجالات، وخاصة في أصعدة التدريب وتأمين الحدود.

فيما صرح الحسين بأن المحادثات التي جرت خلال زيارة الوفد المصري تطرقت "إلى كل ما من شأنه تطوير العلاقة بين القوات المسلحة السودانية والمصرية"، مشيرا إلى أن المناقشات تناولت "كل محاور التعاون العسكري وتطوير العلاقة بين القوات المسلحة في مصر والسودان".

وتابع الحسين: "توصلنا لنتائج مذهلة لزيارة الوفد المصري، ستخلق توافقا وتنسيقا كاملا بين قوات البلدين".

فيما أفادت وزارة الدفاع المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن المباحثات التي أجراها رئيس أركان الجيش المصري في السودان استهدفت الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، مؤخرا إلى القاهرة "وتوافق القيادتين المصرية والسودانية حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكري والأمني، بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة".

وأضافت الوزارة أن رئيس الوفد المصري التقى في الخرطوم أيضا وزير الدفاع السوداني، اللواء الركن يسن إبراهيم يسن، حيث "استعرض الجانبان خصوصية الروابط التى تجمع البلدين وقواتهما المسلحة، وتوفير الظروف والمناخ الملائم لإطلاق آفاق جيدة للتعاون العسكري المشترك".

وذكرت وزارة الدفاع المصرية أنه من المقرر أن تستكمل المباحثات يوم الاثنين بعقد اجتماع موسع بين الطرفين لاستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمني لتنفيذها.

المصدر: سبوتنيك + وكالات