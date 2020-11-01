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مصر تحاكم 11 متهما بقضية "التخابر مع داعش" من ضمنهم ليبيون

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مصر تحاكم 11 متهما بقضية
Reuters Mohamed Abd El Ghany
دار القضاء العالي في القاهرة بمصر
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أفادت مصادر قضائية مصرية، اليوم الأحد، بأن الدائرة الأولى إرهاب بمصر، تجري اليوم محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

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كما وستنظر المحكمة في قضايا أخرى للمتهمين، تشمل خطف مواطنين مصريين وتعذيبهم، للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".  

وأوضحت المصادر، أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية باشرت تحقيقاتها، في ما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي، من اضطلاع شخص مصري، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم من الجنسية الليبية، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

المصدر: "RT"

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