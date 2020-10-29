جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقبض على مسؤول تجنيد الأطفال في "داعش"

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على مسؤول مفرزة تجنيد الأطفال في تنظيم "داعش".

وقال في بيان صحفي، إن "الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من إلقاء القبض على الإرهابي (م.ح) المسؤول عن مفرزة تجنيد الأطفال لصالح عصابات داعش الإجرامية، في قضاء الفلوجة".

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وأضاف، أن "الجهاز مُستمر بضرب نقاط القوة في عصابات داعـش الإرهابية، بغية تجفيف منابع التطرف والتكفير وغاسلي الأدمغة المُتمثلة ببقايا قادتها المهزومين".

وأشار إلى أن "هؤلاء يحاولون تأسيس قاعدة إرهابية متينة في المُستقبل من خلال استغلال الأطفال بنواياهم الإرهابية الخبيثة والتي تُعيث بالأراضي العراقية والبُلدان المُجاورة فسادًا وإجراماً".

المصدر: RT