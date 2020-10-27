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القبض على "داعشيين" مهمتهما زرع العبوات ومراقبة القوات العراقية

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أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصرين من المفارز الأمنية التابعة لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكر بيان للجهاز، أن "إحدى مفارزنا في محافظة ديالى تمكنت من القبض وفق مذكرات قضائية على عنصرين إرهابيين من عناصر المفارز الأمنية العاملة ضمن ما يسمى بديوان الجند التابع الى ولاية ديالى".

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وأضاف، أن "الإرهابيين اعترفا برصد تحركات القطعات العسكرية، والإدلاء بمعلومات عن منتسبي الأجهزة الأمنية فضلا عن الإشراف على نصب العبوات الناسفة، ونقل الاسلحة والأعتدة والمواد الغذائية".

 

المصدر: RT

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