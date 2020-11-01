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العراق.. عوائل ضحايا الناصرية تحذر الحكومة من أي محاولة لفض اعتصامها (فيديو)

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العراق.. عوائل ضحايا الناصرية تحذر الحكومة من أي محاولة لفض اعتصامها (فيديو)
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حذرت عوائل ضحايا الاحتجاجات بمحافظة ذي قار(مركزها الناصرية) بجنوب العراق، اليوم السبت، الحكومة من محاولة فض اعتصام ساحة الحبوبي (بالناصرية) الذي تحول إلى مركز الاحتجاجات في البلاد.

وظهرت مجموعة من ذوي الضحايا في بيان مصور قالت فيه: "نحذر من أي تدخل لفض الاعتصام السلمي في الحبوبي ونطالب قيادة عمليات سومر وقيادة شرطة ذي قار بتوفير الحماية اللازمة للساحة".

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وأضافت: "نحن عوائل الشهداء مستمرون في اعتصامنا السلمي لحين تحقيق المطالب، ونطلب من المنتفضين والثوار ضبط النفس والحفاظ على سلمية الثورة وأمن المحافظة".

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت أمس السبت فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية في العاصمة بغداد، وهما مركز إنطلاق الاحتجاجات في العراق العام الماضي.

المصدر: RT

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