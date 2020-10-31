افتتاح جسر الجمهورية في بغداد بعد عام على إغلاقه بسبب الاحتجاجات (فيديو)

فتحت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، جسر الجمهورية على نهر دجلة، الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، بعد عام على إغلاقه بسبب الاحتجاجات.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان صحفي، إن "الجهد الهندسي في عمليات بغداد باشر فجر اليوم بإعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة سير العجلات".

وأضاف، أن "ذلك سيخفف الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة من الساحة".

المصدر: RT