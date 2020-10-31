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الدفاع التركية: تحييد 6 عناصر في "حزب العمال الكردستاني" بغارات شمال العراق

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية: تحييد 6 عناصر في
وزارة الدفاع التركية
مقاتلة تركية.
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن "تحييد" 6 عناصر في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" جراء غارات نفذت على يد قواتها شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن قواتها تواصل "بشكل حاسم وفعال" العمليات ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره تركيا إرهابيا.

وأضافت الوزارة أن وحدات الاستطلاع التابعة لها رصدت تحركات 6 مسلحين في التنظيم خلال استعداداتهم لشن عمليات، وتم "تحييدهم" جراء ضربات جوية.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT

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