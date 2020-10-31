الدفاع التركية: تحييد 6 عناصر في "حزب العمال الكردستاني" بغارات شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن "تحييد" 6 عناصر في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" جراء غارات نفذت على يد قواتها شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن قواتها تواصل "بشكل حاسم وفعال" العمليات ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره تركيا إرهابيا.

وأضافت الوزارة أن وحدات الاستطلاع التابعة لها رصدت تحركات 6 مسلحين في التنظيم خلال استعداداتهم لشن عمليات، وتم "تحييدهم" جراء ضربات جوية.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.



Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/72fmvW4m74 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2020

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT