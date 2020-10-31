العراق يعلن استعداده لمساعدة تركيا في مواجهة "محنة" زلزال إزمير

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، استعدادها لمساعدة تركيا في مواجهة "محنة" زلزال إزمير، في "أي مجال تطلبه" الجهات التركية.

وقال بيان عراقي، إن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أعرب عن خالص تعازيه ومواساته لتركيا، حكومة وشعبا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير بغرب تركيا أمس الجمعة".

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وأضاف البيان أن "الكاظمي عبّر في برقية بعثها الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تضامن العراق وتعاطفه مع حكومة وشعب تركيا الصديقة، كما قدّم مواساته وتعازيه الى أسر الضحايا والمفقودين في هذه المنطقة المنكوبة، سائلا الله جلّ وعلا أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل".

وأشار البيان إلى أن "الكاظمي أكد تضامن العراق الإنساني ومساندته للجارة تركيا في هذه المحنة، واستعداد الجهات الحكومية المختصة، لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة التركية الصديقة وأهالي منطقة إزمير ومحيطها".

المصدر: RT