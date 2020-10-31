روحاني في رسالة لأردوغان: مستعدون لتقديم أي نوع من الإغاثة إثر زلزال إزمير

في رسالة بعثها السبت إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تعازيه، بضحايا الزلزال الذي ضرب أمس ولاية إزمير، معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدات.

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وقال روحاني في الرسالة: "لقد كان لوقوع زلزال مدمر في ولاية إزمير ومقتل وجرح بعض أعزاء ذلك البلد أثر عميق في نفوس الشعب الإيراني".

وأضاف الرئيس الإيراني: "بالنيابة عن حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية، أتقدم بأحر التعازي لفخامة الرئيس والشعب التركي الصديق والشقيق، وأسأل الله عز وجل الصبر لذوي القتلى، والشفاء العاجل للمصابين".

وأكد روحاني إن حكومة طهران "تعلن عن استعدادها لإرسال أي نوع من أنواع الإغاثة والمعونة الطبية والمساعدات إلى سكان المناطق المنكوبة بالزلزال، وتأمل أن ترى عودة الظروف الآمنة في المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن".

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ولاية إزمير التركية، اليوم السبت، إلى 25 قتيلا و804 مصابين.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وقال البيان إن مركز الزلزال يقع في بحر إيجة، على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.

المصدر: RT