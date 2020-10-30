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الأردن يعزي تركيا بضحايا زلزال إزمير

أخبار العالم العربي

الأردن يعزي تركيا بضحايا زلزال إزمير
Reuters TUNCAY DERSINLIOGLU
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أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها في مقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي وقع عصر اليوم.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية، ضيف الله علي الفايز، "تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، كما قدم تعازي الأردن شعبا وحكومة، لأسر الضحايا متمنيا الشفاء للجرحى والمصابين".

وكانت السلطات التركية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

وأفادت هيئة رصد الزلازل التركية بأنها سجلت 21 هزة أرضية ارتدادية على الأقل، بينما أكدت السلطات اليونانية أن الزلزال تم الشعور به كذلك في أراضي اليونان.

المصدر: RT

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