الأردن يعزي تركيا بضحايا زلزال إزمير

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها في مقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي وقع عصر اليوم.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية، ضيف الله علي الفايز، "تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، كما قدم تعازي الأردن شعبا وحكومة، لأسر الضحايا متمنيا الشفاء للجرحى والمصابين".

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير هذا اليوم والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأكد @DAAlfayez تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم. pic.twitter.com/jQpOAFxcJD — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) October 30, 2020

وكانت السلطات التركية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

وأفادت هيئة رصد الزلازل التركية بأنها سجلت 21 هزة أرضية ارتدادية على الأقل، بينما أكدت السلطات اليونانية أن الزلزال تم الشعور به كذلك في أراضي اليونان.

المصدر: RT