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الأمن اللبناني يوقف سوريا أنشأ في فيسبوك حسابا مزيفا لشتم النبي محمد

أخبار العالم العربي

الأمن اللبناني يوقف سوريا أنشأ في فيسبوك حسابا مزيفا لشتم النبي محمد
Reuters
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أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، رجلا سوري الجنسية، بشمال لبنان، أنشأ حسابا مزيفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف شتم النبي محمد وإثارة النعرات الطائفية بالبلاد.

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وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن "دورية من مخابرات الجيش - مكتب أمن البترون، تمكنت من توقيف المدعو "س.إ"، سوري الجنسية، الذي أنشأ حسابا مزورا على موقع "فيسبوك" باسم مسيحي "إ.ص"، واستعمل الحساب لكيل الشتائم بحق النبي محمد والدين الإسلامي، ما تسبب بحالة من التوتر الشديد في منطقة شمال لبنان، بالإضافة إلى ردود التهديد والوعيد على كلامه المكتوب عبر حسابه المزور".

وأكدت الوكالة أن الموقوف يخضع حاليا للتحقيقات من قبل مخابرات الجيش قبل أن يتم تحويله إلى الجهات القضائية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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