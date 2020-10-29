عون يعزي ماكرون ويدين الهجوم الإرهابي في نيس

أعرب الرئيس اللبناني، ميشيل عون، عن تعازي بلاده لفرنسا في الهجوم الفتاك الذي وقع اليوم الخميس في مدينة نيس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان إن "الرئيس ميشال عون، وجه إلى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ برقية دان فيها الاعتداء الإرهابي الذي وقع في ​مدينة نيس​ الفرنسية قبل ظهر اليوم".

الرئيس عون وجه برقية تعزية الى الرئيس ماكرون دان فيها الاعتداء الارهابي في نيس، واكد وقوف لبنان الى جانب فرنسا بمواجهة هذه المحنة المستجدة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 29, 2020

وأكد عون​ في برقية التعزية وقوف ​لبنان​ إلى جانب ​فرنسا​ "في هذه المحنة المستجدة"، مقدما تعازيه الشخصية وتعازي ​الشعب اللبناني​ بضحايا الاعتداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

ويأتي ذلك، على خلفية مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، جراء هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

وأعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بفرنسا، فتح تحقيق في حادثة الطعن، باعتبارها "محاولة اغتيال على صلة بتنظيم إرهابي".

المصدر: RT