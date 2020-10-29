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الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

أخبار العالم العربي

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له
Reuters
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دان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، سعد الحريري، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية، الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، معتبرا أن "الإرهاب لا دين له".

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أشد الإدانة والاستنكار للهجوم الإجرامي الشنيع على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية. الإرهاب لا دين له، وجميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للإسلام ولا لنبي المحبة في ذكرى مولده الكريم بأي صلة دينية وأخلاقية وإنسانية!".

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

وقال كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس، على تويتر إنه يعتقد بأن الهجوم بالقرب من الكنيسة في نيس كان "هجوما إرهابيا".

وأكد إستروسي أن منفذ العملية قال "الله أكبر" وقت تنفيذ الهجوم وقد تم إلقاء القبض عليه.

المصدر: RT

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