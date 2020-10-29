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قائد القوات البحرية المصرية يكشف تفاصيل جديدة بشأن "ميسترال"

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قائد القوات البحرية المصرية يكشف تفاصيل جديدة بشأن
Reuters
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كشف قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد حسن، تفاصيل جديدة حول سفينتي ميسترال اللتين يمتلكهما الجيش المصري.

وقال الفريق حسن في تصريحات لقناة "أون اي" إن " الميسترال تحمل عددا من طائرات الهليكوبتر الهجومية والمضادة للغواصات، وطائرات هليكوبتر للأبرار.

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وأوضح أن الميسترال تستطيع حمل المدرعات ومستويات من الذخائر المصاحبة لقوات الإبرار.

وتابع:" القوات البحرية المصرية تمتلك 2 ميسترال منذ 4 سنوات ونصف، والميسترال سفينة متعددة المهام والأغراض، لأنها تستطيع القيام بعدد من المهام في توقيت واحد".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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