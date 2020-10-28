مصر.. 153 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، مقابل 170 إصابة و11 حالة وفاة يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأربعاء، بلغ 107030 حالة بينها 99174 حالة شفاء، و6234 حالة وفاة".

وأشارت الوزارة إلى أن المنحنى الوبائي الصحي في البلاد يشهد استقرارا نسبيا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"