سفيرة السعودية لدى واشنطن: توقفوا عن الاحتفاء بـ"أول سيدة"

دعت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، إلى التوقف عن الاحتفاء بمصطلح "أول سيدة تنجز عملا ما"، مشيرة إلى أن التمكين عمل جماعي وليس فرديا.

وأكدت خلال كلمتها في قمة مجموعة الأعمال B20 عن بعد، أن "الاحتفال بأول سيدة تنجز عملا ما، يجب أن يتوقف ويتم الاهتمام بالاحتفاء بالنساء اللواتي مضين قدما بالأجندة".

وأضافت: "المجموعة هي من تخلق الاستثناء وليس الأفراد، وأنه في حال نجاح أفراد دون دعم أحد فهذه كارثة لهذا نحتاج تقدما جماعيا للأمام".

وأشادت بالتحول الذي تشهده المملكة في مجال إشراك المرأة في الشأن العام.

وأضافت أن "تمكين النساء ليس له علاقة بالأعمال، هو أمر أساسي وهو ما يجب أن نقوم به".

ووصفت التمكين بأنه "واجب القيام بفعله"، مؤكدة أنه "لا يمكن أن يبقى نصف المجتمع حول العالم غير منخرط في الحياة وغير مدعوم وبلا سبيل للنجاح".

المصدر: "عكاظ"