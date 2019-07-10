احتفى ناشطون في مواقع التواصل بالإعلان عن تشكيل لجنة لبحث إدخال تعديل يقضي بانتهاء "الولاية على القاصر سنا ببلوغها سن 18"، مذكرين بالمناسبة بموقف الأميرة ريما بنت بندر بهذا الصدد.

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وفيما ربطت إحدى الناشطات بين اعتماد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة والقرار الخاص ببحث إسقاط الولاية بعد سن 18، أثنى ناشط آخر على قدرة الأميرة على التعبير وثقتها في النفس خلال حديثها عن الموقف من إسقاط الولاية بعد سن 18.

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان



" حان الوقت لإسقاط ولاية الرجل على المرأة" #الحرير_نيوز#نيكي_ميناج#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨pic.twitter.com/itET2dLa7Y — الحرير News (@ALHRERNEWS) July 10, 2019

وكان نشطاء تداولوا مقابلة أجرتها شبكة CNN مع الأميرة ريما بنت بندر في يونيو من العام الماضي، وكانت تتولى حينها منصب وكيل في الهيئة العامة للرياضة في المملكة.

في نفس يوم اعتماد ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في واشنطن يصدر قرار#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨

خطوه موفقه من "حكومتنا الرشيدة"💚 — ديوچين® (@Abicboy) July 9, 2019

الأميرة تطرقت حينها لقانون الولاية المطبق في بلادها كاشفة أن حوارا بهذا الشأن "مهما يجري في مجلس الشورى بشكل يومي تقريبا ويمكنني القول إن هذا الأمر ملح بالنسبة لي كمطلقة وأم لطفلين. لدي عائلة الآن تسمح لي بأن أكون قادرة على الحركة ولكن هذا ليس الواقع بالنسبة للعديد من النساء".

وأكدت الأميرة ريما قبل أكثر من عام أنها تود أن يتغير نظام الولاية في بلادها، وتساءلت: "هل سيحدث هذا اليوم؟ لا أستطيع القول بذلك، ولكن هل أود رؤيته في المستقبل القريب؟ بالطبع... نعم أريد أن أرى تغييرات في نظام الولاية".

المصدر: CNN + "تويتر"