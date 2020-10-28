تونس.. عائلة تفر بجثة متوف بكورونا وتدفنها دون بروتوكول صحي

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية يوم الأربعاء، بأن عائلة أحد المتوفين بكورونا عمدت إلى الفرار بجثة قريبها وقامت بتغسيله ودفنه دون إجراءات الوقاية من العدوى.

وقالت الإذاعة المحلية إنه وأثناء نقل جثته إلى مسقط رأسه، أقنعت عائلة المتوفى الفريق المكلف بالدفن من قبل البلدية بنقل الجثمان، بإمكانية حمله في سيارة العائلة على أن يتبع الفريق البلدي الطريق الذي ستسلكه العائلة لتقوم بمهامها حال وصولهم إلى المقبرة.



وأضافت أنه وبمجرد تسلم عائلة المتوفى الجثة فرت بالجثمان نحو منزلها.

وأشارت "موزاييك" إلى أن المتوفى أصيل معتمدية سبيبة من ولاية القصرين، وسط غرب تونس، كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجهوي بسليانة شمال غربي البلاد.

المصدر: "موزاييك أف أم"