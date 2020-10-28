تعاون مصري إيطالي في واقعة وفاة الطالب ريجيني - صور

أطلع فريق من مكتب النائب العام المصري نظيره الإيطالي، على المعلومات والإجراءات التي انتهت إليها تحقيقات الجانب المصري في قضية وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وأكد النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، على "وحدة الهدف بين الجانبين المصري والإيطالي رغم اختلاف الأنظمة القانونية بينهما، وهو الوصول إلى الحقيقة".

وأضاف: "تأتي أهمية اللقاء المعقود اليوم ليقف كل فريق على ما لدى نظيره من حاصل التحقيقات والإجراءات، وأن النيابة العامة تتعامل بشفافية تامة في هذا الملف، وليس هناك ما تخفيه من إجراءات أو حقائق".

وشدد، على "ضرورة تعامل الكافة مع ملف القضية كقضاة يطرحون ما لديهم وما توصلوا إليه من معلومات، ثم يقيم الجانبان الموقف معا".

وعقد الفريقان لقاء على مدار نحو 4 ساعات، استعرض خلاله الجانب المصري ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات في القضية، على أن يعقدا لقاء مماثلا في روما.

وعثر على جثة ريجيني (28 عاما) على طريق بالقاهرة وعليها آثار تعذيب وذلك بعد أيام من اختفائه يوم 25 يناير عام 2016، الذي وافق الذكرى الخامسة لاندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

ناصر حاتم - القاهرة