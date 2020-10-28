مجلس السلم والأمن الإفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

أعرب أسامة عبد الخالق سفير مصر في أديس أبابا ومندوب مصر الدائم في الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، عن إدانة المجلس نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى إفريقيا.

وقال عبد الخالق في حديث متلفز: "مجلس السلم والأمن الإفريقي أجمع على خطورة ظاهرة نقل المقاتلين الأجانب إلى إفريقيا"، مشيرا الى أنه "لأول مرة يتم تناول ظاهرة نقل المقاتلين الأجانب إلى هناك في مجلس الأمن والسلم الإفريقي في ظل رئاسة مصر".

ولفت إلى أن "مصر اختارت أن يتم وضع الإرهاب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى إفريقيا في مقدمة أولويات المجلس".

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT