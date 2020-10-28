النجباء: لغة الحوار لم تعد نافعة مع الأمريكيين الذين لا يفهمون إلا منطق القوة

اعتبر الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق أكرم الكعبي اليوم الأربعاء، أن لغة الحوار غير نافعة مع الأمريكيين، وما حدث معهم سابقا كانت مفرقعات بسيطة.

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وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في إيران، إن "ما حصل سابقا مع الأمريكان مفرقعات بسيطة، والقادم سيكون من خلال عمليات ضخمة، وعلى السياسيين أن يستعدوا لمواجهة مخطط جديدة لتقسيم العراق".

وأضاف أن "العراق سيبقى موحدا بشعبه وحشده وقواته الأمنية وكافة شرائح مجتمعه، ومحور المقاومة لن يتوقف قبل تحرير بيت المقدس والصلاة فيه، والأميركان والصهاينة مصيرهم الزوال".

وتابع: "أعطينا الأميركان فرصا كثيرة ولكن لغتهم المتعجرفة لم تتغير ابدا، وفصائل المقاومة ستنزل بقوة لمواجهة الأميركان إذا لم يسحبوا قواتهم المحتلة من العراق".

وأشار إلى أن "ضربات المقاومة باتت موجعة لهم، ونسعى لتخليص العراق من الهيمنة الاقتصادية التي ستؤدي لدمار العراق، كما أن إخراج المحتل الأميركي لم يعد مطلبا للمقاومة الإسلامية وحدها بل أصبح على نطاق أوسع في العراق".

المصدر: RT